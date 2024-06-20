Принят законопроект о размещении туристов в жилых домах, расположенных на сельхозземлях

Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, который предоставляет фермерским хозяйствам право временного размещения туристов в гостевых домах на землях сельхозназначения. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее такая возможность у фермеров отсутствовала. Инициированный Правительством РФ документ внес изменения в законы «О развитии сельского хозяйства» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Эти поправки позволяют фермерским хозяйствам, занимающимся сельским туризмом, временно размещать туристов в жилых домах, расположенных на земельных участках сельхозназначения. Они также сохраняют статус сельхозтоваропроизводителей, что обеспечивает им доступ ко всем видам государственной поддержки. Закон позволит фермерам развивать сельский туризм как дополнительное направление их деятельности наряду с основным сельскохозяйственным производством.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.