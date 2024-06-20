Принят законопроект о размещении туристов в жилых домах, расположенных на сельхозземлях

Фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, который предоставляет фермерским хозяйствам право временного размещения туристов в гостевых домах на землях сельхозназначения. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее такая возможность у фермеров отсутствовала. Инициированный Правительством РФ документ внес изменения в законы «О развитии сельского хозяйства» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Эти поправки позволяют фермерским хозяйствам, занимающимся сельским туризмом, временно размещать туристов в жилых домах, расположенных на земельных участках сельхозназначения. Они также сохраняют статус сельхозтоваропроизводителей, что обеспечивает им доступ ко всем видам государственной поддержки. Закон позволит фермерам развивать сельский туризм как дополнительное направление их деятельности наряду с основным сельскохозяйственным производством.