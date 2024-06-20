Растет интерес аграриев Сербии, Казахстана и Киргизии к тюменским семенам сельхозкультур

В два раза увеличился экспорт семян из Тюменской области в соседние страны

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставки семян из Тюменской области в соседние страны увеличились в два раза за последний год. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Департамента агропромышленного комплекса региона, аграрии Казахстана, Сербии и Киргизии проявляют все больший интерес к продукции из Тюмени. Об этом сообщает "ГлавАгроном".

Фото: en.wikipedia.org by Holly Cheng is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:GNU_Free_Documentation_License

С начала текущего года был проведен досмотр более чем 370 партий семян сельскохозяйственных культур, предназначенных для экспорта. Поставки включают в себя семена зерновых культур в объеме 8,6 тысяч тонн, семена зернобобовых культур — 54 тонны, семена многолетних трав — 7,5 тонн и семенной картофель — 545,9 тонн.

Каждая партия продукции прошла лабораторный контроль, который не выявил наличие карантинных объектов, а также подтвердил соответствие фитосанитарным требованиям стран-импортеров. Экспорт осуществляется с сопровождением сертификатов соответствия.