Растет интерес аграриев Сербии, Казахстана и Киргизии к тюменским семенам сельхозкультур

Поставки семян из Тюменской области в соседние страны увеличились в два раза за последний год. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Департамента агропромышленного комплекса региона, аграрии Казахстана, Сербии и Киргизии проявляют все больший интерес к продукции из Тюмени. Об этом сообщает "ГлавАгроном".
С начала текущего года был проведен досмотр более чем 370 партий семян сельскохозяйственных культур, предназначенных для экспорта. Поставки включают в себя семена зерновых культур в объеме 8,6 тысяч тонн, семена зернобобовых культур — 54 тонны, семена многолетних трав — 7,5 тонн и семенной картофель — 545,9 тонн.
Каждая партия продукции прошла лабораторный контроль, который не выявил наличие карантинных объектов, а также подтвердил соответствие фитосанитарным требованиям стран-импортеров. Экспорт осуществляется с сопровождением сертификатов соответствия.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.