Алтай, Адыгея и Дальний Восток могу стать площадками по развитию лекарственного растениеводства

Одобрены российско-китайские проекты по развитию лекарственного растениеводства

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российско-китайские проекты в сфере лекарственного растениеводства получили билет в будущее. Об этом сообщает "ГлавАгроном".

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В России издавна наблюдается интерес к китайской нетрадиционной медицине. Однако российский сектор переработки лекарственных растений тоже имеет свой потенциал, и он имеет право на дальнейшее развитие. Особенно это касается Алтая, Адыгеи и Дальнего Востока.

Российская делегация во главе с Александром Двойных, председателем комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, побывала в КНР. В ходе встречи с китайскими специалистами были намечены планы по организации совместных предприятий по выращиванию и переработке лекарственных трав на территории РФ.