Алтай, Адыгея и Дальний Восток могу стать площадками по развитию лекарственного растениеводства

Российско-китайские проекты в сфере лекарственного растениеводства получили билет в будущее. Об этом сообщает "ГлавАгроном".
В России издавна наблюдается интерес к китайской нетрадиционной медицине. Однако российский сектор переработки лекарственных растений тоже имеет свой потенциал, и он имеет право на дальнейшее развитие. Особенно это касается Алтая, Адыгеи и Дальнего Востока.
Российская делегация во главе с Александром Двойных, председателем комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, побывала в КНР. В ходе встречи с китайскими специалистами были намечены планы по организации совместных предприятий по выращиванию и переработке лекарственных трав на территории РФ.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.