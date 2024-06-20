Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные рассказали, привязываются ли собаки к людям
Химики "призвали" демона Максвелла ради науки
Стилист Червова дала советы по выбору элегантного брючного костюма для женщин
Страховщики назвали основные ошибки при оформлении полисов страхования
Салат с редисом, огурцом и яйцом: лёгкий и очень летний
Семена чиа противопоказаны при запорах и вздутии живота
Футболист Козлов перейдет в "Краснодар"
Защищаем крыжовник от мучнистой росы на дачном участке
Актёр Алексей Бардуков попал в больницу в Москве с подозрениями на ботулизм
Алтай, Адыгея и Дальний Восток могу стать площадками по развитию лекарственного растениеводства

Одобрены российско-китайские проекты по развитию лекарственного растениеводства

0:50
Экономика

Российско-китайские проекты в сфере лекарственного растениеводства получили билет в будущее. Об этом сообщает "ГлавАгроном".

Одобрены российско-китайские проекты по развитию лекарственного растениеводства
Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

В России издавна наблюдается интерес к китайской нетрадиционной медицине. Однако российский сектор переработки лекарственных растений тоже имеет свой потенциал, и он имеет право на дальнейшее развитие. Особенно это касается Алтая, Адыгеи и Дальнего Востока. 

Российская делегация во главе с Александром Двойных, председателем комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, побывала в КНР. В ходе встречи с китайскими специалистами были намечены планы по организации совместных предприятий по выращиванию и переработке лекарственных трав на территории РФ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров

Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.

Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Универсальное песочное тесто: его можно приготовить заранее и заморозить
В чём замариновать говядину, чтобы она утратила жёсткость и стала мягкой: шесть вариантов
В чём замариновать говядину, чтобы она утратила жёсткость и стала мягкой: шесть вариантов
Последние материалы
Защищаем крыжовник от мучнистой росы на дачном участке
Актёр Алексей Бардуков попал в больницу в Москве с подозрениями на ботулизм
Эксперт объяснил риски смешивания моторных масел и дал советы автолюбителям
Ксения Бородина прокомментировала конфликт Ольги Бузовой и Николая Баскова
Учёные ответили, почему у хаски голубые глаза
ОСАГО: что делать при аннулировании полиса и как вернуть деньги
Учёные обнаружили свидетельство создания "кладбища мамонтов" в Якутии
В Красном море хуситы все чаще атакуют торговые суда
Как мятный чай способствует снижению веса?
Кварацхелия рассказал, как поражение в матче с Турцией повлияет на его будущее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников