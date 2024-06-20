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В знак солидарности с палестинцами в Газе хуситы наносят удары по важным торговым маршрутам

В Красном море хуситы все чаще атакуют торговые суда

1:06
Экономика

Ведущие отраслевые группы заявляют, что в Красном море необходимо принять срочные меры, чтобы остановить атаки йеменских хуситов на торговые суда. Об этом сообщает Reuters.

В Красном море хуситы все чаще атакуют торговые суда
Фото: fws.gov by Kevin Bell is licensed under public domain

Связанные с Ираном боевики-хуситы впервые нанесли удары беспилотниками и ракетами по важному торговому маршруту в ноябре прошлого года в знак, по их словам, солидарности с палестинцами в Газе.

"К сожалению, ни в чем неповинные моряки подвергаются нападениям при простом выполнении своей работы, жизненно важной работы, которая согревает, кормит и одевает мир", — говорится в совместном заявлении ведущих мировых ассоциаций судоходства.


Международные военно-морские силы были развернуты в регионе для обеспечения оборонительной поддержки судов, курсирующих по Красному морю, но количество нападений значительно возросло.

По мнению Стивена Коттона, генерального секретаря Международной федерации транспортников, суда должны огибать юг Африки — это безопасный вариант.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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