В знак солидарности с палестинцами в Газе хуситы наносят удары по важным торговым маршрутам

Ведущие отраслевые группы заявляют, что в Красном море необходимо принять срочные меры, чтобы остановить атаки йеменских хуситов на торговые суда. Об этом сообщает Reuters.
Связанные с Ираном боевики-хуситы впервые нанесли удары беспилотниками и ракетами по важному торговому маршруту в ноябре прошлого года в знак, по их словам, солидарности с палестинцами в Газе.
"К сожалению, ни в чем неповинные моряки подвергаются нападениям при простом выполнении своей работы, жизненно важной работы, которая согревает, кормит и одевает мир", — говорится в совместном заявлении ведущих мировых ассоциаций судоходства.
Международные военно-морские силы были развернуты в регионе для обеспечения оборонительной поддержки судов, курсирующих по Красному морю, но количество нападений значительно возросло.
По мнению Стивена Коттона, генерального секретаря Международной федерации транспортников, суда должны огибать юг Африки — это безопасный вариант.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.