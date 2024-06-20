В ЮАР готовят разработку плана по отмене запрета на торговлю рогами носорогов

ЮАР намерена легализовать торговлю рогами носорогов

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Южно-Африканская Республика заявила, что намерена к концу 2030 года завершить разработку плана по отмене запрета на торговлю рогами носорогов. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: www.flickr.com by Деннис Джарвис из Галифакса, Канада is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Браконьерская охота на носорогов привела к сокращению популяции по всей Африке. Однако полувековой запрет в скором времени перестанет действовать. Согласно документу, будут созданы условия для содействия законной международной торговле рогами животных.

По мнению экспертов, легализация торговли приведет к увеличению доходов и снижению цен на рога носорогов, которые порой превышали цены на золото. Критики говорят, после отмены запрета погибнет еще больше животных.

Несмотря на незаконное убийство более 10 000 животных в Южной Африке с 2008 года, численность южных белых носорогов по всей Африке выросла примерно до 16 000 особей с 50 в начале 1900-х годов. Из них 81% проживает в Южной Африке.