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Франция на грани финансового коллапса: рынки обеспокоены

The Economist: Франции грозит финансовый кризис

1:25
Экономика

Введённый в 1960-х годах термин "непомерные привилегии" описывает преимущества, которыми пользуется Америка как эмитент мировой резервной валюты, позволяя себе высокий дефицит.

The Economist: Франции грозит финансовый кризис
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сегодня Франция сталкивается с аналогичными проблемами, но без таких же привилегий. Перед предстоящими выборами во Франции центральными темами стали огромный бюджетный дефицит и растущий государственный долг.

Европейская комиссия планирует ввести процедуру чрезмерного дефицита во Франции, что потребует от страны разработки плана по исправлению ситуации. Франция имеет дефицит в размере 5% ВВП и высокий уровень государственного долга, что привело к снижению её рейтинга со стороны рейтингового агентства S&P Global.

Несмотря на неблагоприятные экономические показатели, аналитики не предвидят финансового кризиса на подобие ситуации с британскими облигациями в 2022 году. Они также отмечают, что ни одна крупная политическая партия не выступает за выход из ЕС, что может смягчить конфликт с Европейской комиссией в случае изменения политической карты на выборах.

В целом, хотя проблемы в экономике Франции вызывают обеспокоенность, аналитики предполагают, что после выборов удастся найти компромисс, пишет The Economist.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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