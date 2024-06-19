Европейский союз готовится к введению новых ограничений на поставки сжиженного природного газа (СПГ*) и ввоз гелия из Российской Федерации в рамках своего 14-го пакета антироссийских санкций.
Информацию об этом раскрыл портал EUobserver, ссылаясь на предоставленный ему проект документа, в котором также заявлены санкции против нефтяного танкерного флота и ограничения доступа к "технологиям двойного назначения".
* газ, который был охлажден до температуры, при которой он становится жидким (обычно около -162°C). СПГ преимущественно состоит из метана и используется как альтернативное топливо и источник энергии.
Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.