В России взлетели цены на шоколад: что стало причиной?

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Стоимость шоколада в России выросла на 15%

0:59
Экономика

Стоимость шоколада в России с начала 2024 года увеличилась на 15%, сообщила пресс-служба аналитического ресурса "Чек индекс".

Стоимость шоколада в России выросла на 15%
Фото: flickr.com by Stu Spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Средний чек шоколадной плитки, по данным первых пяти месяцев этого года, составляет 304 рубля", — цитирует аналитиков Агентство "Москва".

Шоколадные конфеты на развес подорожали на 13%, достигнув средней цены в 346 рублей, а коробочные сладости подорожали на 11%, до 603 рублей.

Рост стоимости связан с увеличением затрат мировых производителей какао-бобового сырья, пояснили специалисты.

В то же время спрос на шоколад в России не уменьшается, а наоборот, увеличивается. По данным аналитиков, количество покупок шоколадных изделий выросло на 4%, а продажи конфет на развес и в упаковках увеличились на 6% и 5% соответственно.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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