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Чрезмерный туризм начинает раздражать японцев

Япония устанавливает высокие ценники и требования из-за наплыва туристов

1:20
Экономика

Число прибывших иностранных туристов в мае составило 3,04 млн человек, что на 9,6% больше, чем в том же месяце 2019 года. Об этом пишет Bloomberg.

Япония устанавливает высокие ценники и требования из-за наплыва туристов
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

В связи с этим растет недовольство среди местных жителей. Правительство вводит некоторые ограничения для гостей.

Мэр города Химедзи заявил, что хотел бы взимать с иностранных туристов в шесть раз больше, чем с местных жителей, за посещение знаменитого замка, которому более 400 лет. По словам чиновника, иностранные гости должны заплатить около 30 долларов за посещение замка Химедзи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, тогда как местные жители отдают 5 долларов. В прошлом году замок посетили 400 тыс. человек.

Часто из-за переполненного туристами общественного транспорта японцы не могут вовремя добраться до работы. В Киото туристам запретили посещать части исторического района гейш Гион. Туристический бум повысил цены на морепродукты, которые являются основой меню японцев. Некоторые префектуры ограничивают количество посетителей в турзонах из-за опасений скопления мусора.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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