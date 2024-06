Чрезмерный туризм начинает раздражать японцев

Число прибывших иностранных туристов в мае составило 3,04 млн человек, что на 9,6% больше, чем в том же месяце 2019 года. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository