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Всему виной санкции: Япония резко сократила экспорт автомобилей в Россию

Япония сократила поставки автомобилей в Россию

0:47
Экономика

В мае Япония уменьшила экспорт легковых автомобилей в Россию на 21,9% по сравнению с прошлого года, о чём говорят статистические данные, представленные японским Министерством финансов.

Япония сократила поставки автомобилей в Россию
Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Экспорт автозапчастей в Россию в мае также снизился на 8,3%, в то время как поставки мотоциклов выросли на 18,1%.

Легковые автомобили составляют 65,1% всего объёма японского экспорта в Российскую Федерацию.

Сокращение экспорта машин из Японии в Россию связано с санкциями, запрещающими вывоз автомобилей премиум-класса и машин с объёмом двигателя свыше 2,0 литров.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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