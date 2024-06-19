Всему виной санкции: Япония резко сократила экспорт автомобилей в Россию

Япония сократила поставки автомобилей в Россию

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае Япония уменьшила экспорт легковых автомобилей в Россию на 21,9% по сравнению с прошлого года, о чём говорят статистические данные, представленные японским Министерством финансов.

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Экспорт автозапчастей в Россию в мае также снизился на 8,3%, в то время как поставки мотоциклов выросли на 18,1%.

Легковые автомобили составляют 65,1% всего объёма японского экспорта в Российскую Федерацию.

Сокращение экспорта машин из Японии в Россию связано с санкциями, запрещающими вывоз автомобилей премиум-класса и машин с объёмом двигателя свыше 2,0 литров.