Стало известно, как теперь россиянам следить за курсом доллара

Эксперт: доллар будет находиться в пределах 87-91 рублей

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

После того как Мосбиржа отказалась от торгов долларом и евро, россияне могут продолжать следить за курсом этих валют на тех же самых сайтах или в мобильных приложениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

Теперь курсы доллара и евро, которые там публикуются, будут внебиржевыми, что, по мнению экспертов, не составляет принципиальной разницы.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прогнозирует, что в течение ближайшего месяца, до середины июля, курс доллара будет находиться в пределах 87-91 руб., а евро — в коридоре 94,5-99 руб.

Она также отметила, что возможно небольшое ослабление рубля из-за геополитической обстановки, но резкого падения или укрепления рубля не ожидается.