Любовь в сети или финансовая ловушка? Как "романтические" аферисты крадут ваши криптоактивы

Россиян предупредили о мошенничестве с криптовалютой

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Одним из самых распространённых видов мошенничества, связанных с криптовалютами, в настоящее время являются так называемые романтические аферы.

Фото: flickr.com by Jorge Franganillo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как сообщили "Газете.Ru" в компании ШАРД, которая занимается оценкой безопасности цифровых активов, злоумышленники находят своих жертв в социальных сетях и мессенджерах, используя поддельные фотографии и аккаунты.

Они выстраивают доверительные отношения с жертвами, вовлекая их в романтические связи, а затем обманом выманивают их криптовалюты.

Спустя некоторое время после начала общения мошенники предлагают жертвам принять участие в инвестиционном проекте с криптовалютой. Они убеждают вложить сначала небольшие суммы, а затем манипулируют жертвами, чтобы те инвестировали всё больше средств.

Частыми жертвами такого мошенничества становятся одинокие люди, но это необязательно. Мошенники отлично распознают состояние собеседников и могут понять, что даже если человек состоит в браке, он может испытывать недовольство своим партнёром.

Получив эту информацию, они начинают активно воздействовать на "слабое место" жертвы, уделяя ей постоянное внимание.