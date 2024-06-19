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В России могут появиться северокорейские джинсы и мультфильмы

КНДР начнёт поставлять в Россию джинсы и мультфильмы

1:14
Экономика

Учёный Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун рассказал URA. RU, что Северная Корея может поставлять в Россию не только мультфильмы, джинсы и фрукты, но и электротехнические изделия, магнитные руды.

КНДР начнёт поставлять в Россию джинсы и мультфильмы
Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"В Северной Корее очень хорошее качество одежды. Несколько лет назад одна шведская фирма приобрела партию джинсов производства Северной Кореи. Им запретили продавать, хотя продукция пользовалась огромной популярностью — джинсы были качественными и доступными. Запретили потому, что это КНДР находится под санкциями ООН. Текстильная продукция из Северной Кореи, где уровень жизни не такой высокий, а цены доступные, действительно могла составить серьезную конкуренцию местным брендам", — сказал Ким Ен Ун.

По его словам, северокорейская мультипликация также заслуживает внимания. В КНДР создают мультфильмы, которые, например, во Франции выдаются за собственные.

Несомненно северокорейская анимация гораздо более нравственна и эстетична, чем продукция мультипликаторов из Южной Кореи. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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