В торговле намерены запретить работу продавцами для людей с избытком веса

Продавщицам хотят запретить быть толстыми

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

На международной онлайн-конференции Retail & Trade-2024 участники из Сингапура рассказали об интересном эксперименте, который они провели совместно с психологами и другими сотрудниками в одном из своих крупных магазинов.

Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Суть эксперимента заключалась в том, что все кассиры и продавцы были мужчинами и женщинами разных национальностей и внешности. Однако все они были стройными. Результаты эксперимента были впечатляющими: продажи в этом магазине увеличились на 42% и оставались на таком уровне в течение месяца, пока длился эксперимент.

Авторы идеи предложили использовать этот подход и своим коллегам по всему миру, включая Россию. Они утверждали, что такой подход поможет создать у покупателей впечатление о магазине как о более престижном месте, а также сделает продукты и товары более свежими и модными.

Чтобы избежать возможных исков за дискриминацию полных сотрудников, ритейлеры предложили использовать хитрость. Они будут шить форменную одежду только размером не более "L" и указывать в трудовом контракте обязательное ношение этой одежды. Те, кто не сможет надеть её, не смогут работать в магазине.

Эксперты считают, что эта идея может быть полезна для ритейлеров и помочь увеличить продажи. Однако она также может представлять угрозу для сотрудников крупных торговых сетей, особенно если они не имеют хорошей физической формы. Многие из них могут не иметь возможности заниматься спортом и следить за своим здоровьем из-за небольшой зарплаты или нехватки времени.

Ранее в России похожую идею пыталась реализовать одна из крупнейших сетей ритейла. Однако компания отменила её из-за экономической нестабильности после 2022 года. Они пообещали вернуться к этой идее после того, как экономические сложности будут преодолены.

Однако если в крупных сетевых магазинах эта идея может быть реализована, то в сельских магазинах она обречена на провал, ибо сельские покупатели ориентируются по большей части на личные качества продавщиц, а не на их комплекцию или внешнюю привлекательность.