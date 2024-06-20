В каких странах популярен камчатский краб и почему

Камчатский краб - король меню ресторанов за границей

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России добыча камчатского краба ведется на Дальнем Востоке и в Баренцевом море. К 2022 году РФ контролировала 94% крабового рынка в мире. Китай является страной с наибольшим объемом потребления крабов из России, затем следуют Индонезия, Южная Корея, Япония. Об этом пишет Bloomberg.

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В США и страны Европы в связи с санкциями сейчас поставки ведутся только из Норвегии. Норвежские краболовы стали проявлять активность после того, как в Баренцевом море благодаря развитию советского промысла появились камчатские крабы, целенаправленно завезенные с Дальнего Востока в середине XX века.

Камчатский краб имеет гигантские размеры: в ширину может достигать почти 30 см, а длина конечностей доходит до полутора метров. Нежное мясо обогащает организм йодом, тонизирует щитовидную железу, восстанавливает гормональный уровень. В замороженном виде камчатский краб может храниться до двух лет. Как деликатес, пользуется популярностью во многих ресторанах мира. Однако в России из-за высоких цен и сниженного интереса у потребителей камчатский краб пока занимает низкие позиции.

Россия ведет добычу крабов с помощью целой флотилии "фабричных судов", тогда как у норвежских краболовов лодки крошечные, а экипаж обычно состоит из двух человек. Ежегодно Россия добывает до 100 тыс. тонн крабов.