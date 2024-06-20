Стремительный рост числа бездомных в Великобритании стал еще одним симптомом жилищного кризиса

Бездомность в Великобритании достигла рекордно высокого уровня

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году почти 90 000 домохозяйств Англии были отнесены к категории бездомных — это самый высокий показатель за десятилетие. Великобритания лидирует в G-7 по количеству бездомных. Об этом пишет Bloomberg.

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"Рынок жилья в Великобритании сломлен, — говорит Даррен Бакстер, главный советник по жилищной политике в Фонде Джозефа Раунтри, беспартийной благотворительной организации. — Многие люди живут в частном арендованном жилье. Это означает, что они сталкиваются как с растущей арендной платой, так и со структурной нестабильностью, которую приносит частная аренда ”.



Нехватка жилья — как на частном рынке, так и в так называемых социальных домах, субсидируемых правительством, — является одним из растущих требований к государственным расходам.

Жилье стало горячей точкой: резкий рост ставок по ипотечным кредитам и медленный рост нового строительства сделали покупку недвижимости все менее доступной.

"В основе кризиса лежит фундаментальная нехватка предложения на рынке”, — сказал Том Дарлинг, руководитель кампании Коалиции за реформу арендаторов.

Ни одна из партий Британии не говорит о том, как будет достигать своих целей по строительству, большая часть которых будет реализована застройщиками частного сектора. По оценкам Центра экономических и бизнес-исследований, стране требуется 90 000 новых социальных домов в год, чтобы не отставать от растущего населения.