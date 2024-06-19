В Великобритании наблюдается отток состоятельных людей, вызванный экономическим и политическим контекстом

Все больше миллионеров покидает Британию

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

В отчете Henley о миграции частного капитала указывается, что Британия понесет чистые потери в размере 9500 состоятельных людей в 2024 году, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель в 4200 человек. Об этом пишет CNBC.

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Прогнозы знаменуют резкий поворот в жизни Великобритании, которая когда-то считалась главным местом проживания сверхбогатых людей мира. Консалтинговая компания Henley, отслеживающая тенденции миграции, отметила, что в период с 1950-х по начало 2000-х годов в страну переехали богатые семьи со всей континентальной Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока.

“Примечательно, что за шестилетний период с 2017 по 2023 год после Brexit Великобритания потеряла в общей сложности 16 500 миллионеров из-за миграции. Предварительные оценки на 2024 год вызывают еще большую тревогу ”, - говорится в исследовании.

К тому же правительство пообещало закрыть налоговые лазейки для лиц, не имеющих постоянного места жительства, сократить уклонение от уплаты налогов, отменить налоговые льготы для независимых школ и повысить налоги на покупку жилой недвижимости нерезидентами Великобритании.