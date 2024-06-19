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На морских фермах Шотландии в последние годы наблюдается массовая гибель лосося

Из-за климатических изменений шотландские рыбоводные фермы терпят убытки

1:27
Экономика

По данным правительства Шотландии, рыбная промышленность приносит более 1 млрд долларов дохода в год и обеспечивает около 12 000 рабочих мест. В прошлом году экспорт лосося значительно опередил поставки баранины и сыра чеддера. Однако данные Инспекции рыбного хозяйства Шотландии показали, что на морских фермах в последние годы наблюдается массовая гибель лосося. Об этом передает The Economist.

Из-за климатических изменений шотландские рыбоводные фермы терпят убытки
Фото: commons.wikimedia.org by Marlith is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В 2022 и 2023 годах в море погибло более 10 млн лососевых, выращенных на фермах, что значительно выше среднего показателя за предыдущие шесть лет.

Эксперты говорят о влиянии глобального потепления. Жара способствует цветению водорослей, увеличению количества медуз и некоторых видов планктона, которые повреждают жабры рыб и вызывают смертельные заболевания. К тому же в теплой воде снижается уровень кислорода, что повышает вероятность массовой гибели лосося.

Фермерские хозяйства пробуют различные решения проблемы. Некоторые компании строят более прочные вольеры подальше от берега — глубинные прохладные воды и сильные течения могут обеспечить рыбе более здоровую среду обитания. Однако за участками, расположенными далеко в море, сложнее следить. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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