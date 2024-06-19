На морских фермах Шотландии в последние годы наблюдается массовая гибель лосося

По данным правительства Шотландии, рыбная промышленность приносит более 1 млрд долларов дохода в год и обеспечивает около 12 000 рабочих мест. В прошлом году экспорт лосося значительно опередил поставки баранины и сыра чеддера. Однако данные Инспекции рыбного хозяйства Шотландии показали, что на морских фермах в последние годы наблюдается массовая гибель лосося. Об этом передает The Economist.
В 2022 и 2023 годах в море погибло более 10 млн лососевых, выращенных на фермах, что значительно выше среднего показателя за предыдущие шесть лет.
Эксперты говорят о влиянии глобального потепления. Жара способствует цветению водорослей, увеличению количества медуз и некоторых видов планктона, которые повреждают жабры рыб и вызывают смертельные заболевания. К тому же в теплой воде снижается уровень кислорода, что повышает вероятность массовой гибели лосося.
Фермерские хозяйства пробуют различные решения проблемы. Некоторые компании строят более прочные вольеры подальше от берега — глубинные прохладные воды и сильные течения могут обеспечить рыбе более здоровую среду обитания. Однако за участками, расположенными далеко в море, сложнее следить.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.