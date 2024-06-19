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Три проверенных способа вложить деньги и получать стабильный пассивный доход

3 варианта, куда вложить деньги, чтобы получать пассивный доход

1:06
Экономика

Инвестирование для получения ежемесячного пассивного дохода может стать грамотным подходом к созданию финансовой стабильности. Представляем вариантов, в которые можно инвестировать.

3 варианта, куда вложить деньги, чтобы получать пассивный доход
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Дивиденды. Инвестирование в акции компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды, может обеспечить вам стабильный и постоянный доход. Выбор акций с хорошей историей дивидендных выплат и устойчивым финансовым положением может быть ключом к успешному инвестированию.

2. Облигации. Покупка государственных или корпоративных облигаций может обеспечить вам стабильный поток процентных платежей. Облигации с фиксированным доходом могут быть хорошим выбором для инвесторов, желающих получать постоянный доход.

3. Недвижимость. Инвестирование в недвижимость может приносить стабильный ежемесячный доход в виде арендной платы. Вы можете рассмотреть как коммерческую, так и жилую недвижимость в зависимости от ваших целей и возможностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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