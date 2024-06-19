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"Реинкарнация юаньской империи": экономист рассказал о будущем китайской валюты

Курс юаня к рублю останется на уровне около 11 рублей

0:53
Экономика

Курс юаня к рублю останется на уровне около 11 рублей, по мнению члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, финансового аналитика Александра Разуваева.

Курс юаня к рублю останется на уровне около 11 рублей
Фото: Openverse by Japanexperterna.se is licensed under CC BY-SA 2.0

Он рекомендует избегать инвестиций в китайскую валюту, предпочитая российскую. Разуваев отметил, что ожидается повышение ключевой ставки ЦБ, и добавил, что ему нравится ориентироваться на юань, а не на доллар, указывая на происходящую "реинкарнацию юаньской империи".

Он подчеркнул, что курс рубля к юаню в будущем останется примерно на текущем уровне, как сообщает NEWS.ru.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев высказал мнение, что в будущем российский рубль и китайский юань могут заменить американский доллар в расчётах.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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