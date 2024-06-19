Стала известна причина резкого падения курсов доллара и евро

Рубль укрепляется: анализ ситуации от эксперта

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат экономических наук Юлия Коваленко предположила, что резкое снижение курса иностранных валют связано с уменьшением спроса на них, как сообщает "Абзац".

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Ранее Банк России снизил официальный курс доллара и евро на два рубля. На 19 июня установленный курс доллара составил 87,03 рубля (18 июня — 89,04 рубля), а евро — 93,29 рубля (18 июня — 95,39 рубля).

Эксперт отметила, что после введения санкций США в отношении Московской биржи, торги долларом и евро переместились на внебиржевые площадки.

Коваленко объяснила, что снижение спроса на доллар и евро привело к снижению их курса Центральным банком России, что способствует укреплению национальной валюты.

Она также указала, что рост интереса населения к рублёвым вкладам на фоне высокой ключевой ставки поддерживает укрепление рубля.