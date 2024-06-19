Россия начала резко сокращать вложения в американские облигации

В апреле Россия уменьшила свои вложения в американские государственные облигации до $46 млн по сравнению с $47 млн в марте, согласно данным, опубликованным Министерством финансов США.
Из общего объёма российских вложений в апреле $45 млн пришлось на долгосрочные гособлигации, а $1 млн составили краткосрочные обязательства, что не изменилось по сравнению с мартом.
С весны 2018 года Россия значительно сократила свои вложения в американские государственные облигации.
Пресс-служба Центрального банка России ранее сообщала ТАСС, что Банк России не держит и не приобретает казначейские обязательства США.
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