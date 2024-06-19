"Очень хорошие перспективы": Перу хочет увеличить экспорт какао и кофе в Россию

Перу нацелена увеличить экспорт какао и кофе в РФ

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Перу планирует значительно увеличить объём экспорта какао и кофе в Россию. Об этом сообщил ТАСС посол Перу в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес.

Фото: unsplash.com by Mark Daynes is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Посол отметил, что у Перу открываются отличные перспективы для какао и шоколада, они стремятся увеличить поставки этих продуктов в РФ.

Также он подчеркнул важность расширения поставок перуанского кофе в Россию, отметив, что перуанский кофе уже пользуется известностью на российском рынке, но они планируют увеличить его экспорт.

Стоит отметить, что такие шаги направлены на укрепление торговых связей между Перу и Россией и способствуют дальнейшему развитию экономического сотрудничества между двумя странами.