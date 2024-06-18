Первая в Евросоюзе: Финляндия начинает добычу урана на полную мощность

Горнодобывающая компания Terrafame объявила, что Финляндия стала первой страной в Европейском союзе, начавшей добычу урана.
Согласно уточнённой информации, добыча природного урана впервые была осуществлена на руднике в Соткамо.
Специалисты компании прогнозируют, что к 2026 году добыча достигнет своей полной мощности и составит примерно 200 тонн урана ежегодно.
С началом этой деятельности Финляндия станет единственным членом ЕС, производящим уран.
"Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо (рудник на северо-востоке страны). <…> С началом эксплуатации Финляндия станет единственным государством-членом ЕС, которое будет производить уран", — сообщается на сайте компании.
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