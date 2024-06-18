Золотая лихорадка: 30% центробанков перестают верить в доллар и увеличивают свои золотые запасы

Почти 30% центральных банков по всему миру планируют увеличить долю золота в своих резервах в ближайшие 12 месяцев, согласно опросу Всемирного совета по золоту (WGC).
Это рекордный показатель с момента начала исследования пять лет назад. Опрос проводился с 19 февраля по 30 апреля 2024 года и охватил 70 участников.
Центральные банки уверены, что увеличивать долю золота будут не только они сами, но и их коллеги: 81% респондентов полагают, что доля золота в резервах ЦБ возрастёт в следующем году, а 60% — что она вырастет в ближайшие пять лет.
Согласно данным WGC, среди развитых экономик 57% респондентов считают, что доля золота увеличится, тогда как среди стран с формирующимися рынками и развивающихся экономик (EMDE) так считают 75%.
В то же время, 35% респондентов из развитых экономик полагают, что доля золота останется неизменной через пять лет, и только 9% респондентов из EMDE согласны с этим.
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