Американская компания Microsoft уступила звание самой дорогой компании Nvidia

Американская технологическая компания Microsoft уступила звание самой дорогой компании в мире Nvidia.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные биржевых торгов.
По состоянию на 20:04 мск акции Nvidia подорожали на 3,3%, достигнув 135,41 доллара за акцию, что стало новым историческим максимумом. Рыночная капитализация компании составила 3,328 триллиона долларов.
Стоимость Nvidia растёт с начала года — в феврале она впервые превысила два триллиона долларов, а к началу июня достигла трех триллионов.
Одновременно с этим капитализация Microsoft составила 3,322 триллиона долларов. Третье место среди самых дорогих компаний занимает Apple с капитализацией в 3,281 триллиона долларов.
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