Американская компания Microsoft уступила звание самой дорогой компании Nvidia

Microsoft уступила звание самой дорогой компании в мире Nvidia

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская технологическая компания Microsoft уступила звание самой дорогой компании в мире Nvidia.

Фото: Flickr by Ajay Suresh is licensed under CC BY 2.0

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные биржевых торгов.

По состоянию на 20:04 мск акции Nvidia подорожали на 3,3%, достигнув 135,41 доллара за акцию, что стало новым историческим максимумом. Рыночная капитализация компании составила 3,328 триллиона долларов.

Стоимость Nvidia растёт с начала года — в феврале она впервые превысила два триллиона долларов, а к началу июня достигла трех триллионов.

Одновременно с этим капитализация Microsoft составила 3,322 триллиона долларов. Третье место среди самых дорогих компаний занимает Apple с капитализацией в 3,281 триллиона долларов.