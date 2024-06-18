Любимое мороженое Владимира Путина подорожало на 26%

Любимое мороженое Путина подорожало

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Любимое мороженое президента России Владимира Путина подорожало на 26%, сообщил генеральный директор "Кореновского молочно-консервного комбината" Игорь Московцев.

Фото: flickr.com by Ruth Hartnup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Фрагмент его интервью был опубликован "РБК Кавказ".

Московцев объяснил, что цена на молоко выросла на 19%. Это, по его словам, привело к увеличению себестоимости мороженого на 26%.

Он также отметил, что цена на сливки, из которых производится сливочное масло, поднялась на 54%. При этом, стоимость обезжиренного молока, напротив, снизилась до 12 рублей с НДС.