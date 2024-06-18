Любимое мороженое Владимира Путина подорожало на 26%

Любимое мороженое президента России Владимира Путина подорожало на 26%, сообщил генеральный директор "Кореновского молочно-консервного комбината" Игорь Московцев.
Фрагмент его интервью был опубликован "РБК Кавказ".
Московцев объяснил, что цена на молоко выросла на 19%. Это, по его словам, привело к увеличению себестоимости мороженого на 26%.
Он также отметил, что цена на сливки, из которых производится сливочное масло, поднялась на 54%. При этом, стоимость обезжиренного молока, напротив, снизилась до 12 рублей с НДС.
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.