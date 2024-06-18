Не только процентная ставка: как выбрать самый выгодный вклад в банке и не потерять свои деньги

При выборе накопительного вклада в банке важно обращать внимание на процентную ставку и частоту начисления процентов, рассказал NewsInfo.Ru профессор факультета "Финансовое и банковское дело" РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.
Перед тем как выбрать вклад, следует сравнить ставки разных банков: невыгодны те, что ниже рыночных, например, 15%, в то время как у других 17-18%, пояснил эксперт.
"Один раз в месяц у вас накопления должны увеличиться, если вы не снимаете вклад. Во-первых, нужно обратить внимание на проценты, как они начисляются. Есть простые проценты, а есть сложные (вклады с капитализацией — прим. ред.). Сложные имеют период: месяц, квартал или год. Нужно смотреть, чтобы был месяц", — посоветовал профессор.
Также важно, разводит ли банк счета процентов и самого вклада, отметил Юденков.
"Допустим, вы хотите снимать проценты, а вклад при этом остается. Проценты
тогда не накапливаются, то есть не приходят проценты на проценты, но, по крайней мере, вы имеете какой-то ежемесячный доход. Это второе", — пояснил он.
Наконец, перед открытием вклада следует узнать, входит ли банк в систему страхования вкладов. Это защитит вас от потери денег в случае проблем у банка. Если банк не входит в эту систему, в случае его банкротства вкладчику вернут максимум 1,4 млн рублей, даже если сумма вклада была больше, предупредил Юденков.
Взятие кредитов сейчас невыгодно из-за высоких ставок, которые превышают 21%, добавил эксперт. В настоящее время лучше вкладывать деньги в депозиты, отметил он.
По словам Юденкова, на сегодняшний день вклады остаются самым выгодным способом вложения денег. В качестве альтернативы он предложил вложиться в государственные облигации федерального займа (ОФЗ) или ценные бумаги надёжных компаний.
"В принципе, люди зарабатывают на ценных бумагах 20-25% годовых. Если очень хочется вложиться, то еще можно покупать золотые монеты в Сбербанке. Но это уже для внуков", — резюмировал собеседник NewsInfo.Ru.
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