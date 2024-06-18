Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из Киргизии в Россию хотели завезти заражённую черешню
Ляйсан Утяшева показала своё платье из "жидкого золота"
Стартуют продажи обновлённого внедорожника Haval H6 стоимостью 1,1 млн рублей
Как скрыть некрасивый забор на участке?
Чемпион мира Красильников объяснил, почему не едет на ОИ-2024: "Я люблю Россию"
HeadHunter: в ХМАО уборщицам платят больше, чем страховым агентам
Главными бенефициарами отмены торгов долларами на Мосбирже станут российские банки
Тайские секреты красоты: уход за кожей с использованием экзотических фруктов и трав
Актёр Александр Домогаров признался, что чувствует себя моложе своего возраста
Не только процентная ставка: как выбрать самый выгодный вклад в банке и не потерять свои деньги

Эксперт Юденков: банковский вклад — лучший способ вложить деньги

2:33
Экономика » Финансы

При выборе накопительного вклада в банке важно обращать внимание на процентную ставку и частоту начисления процентов, рассказал NewsInfo.Ru профессор факультета "Финансовое и банковское дело" РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

Эксперт Юденков: банковский вклад — лучший способ вложить деньги
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Перед тем как выбрать вклад, следует сравнить ставки разных банков: невыгодны те, что ниже рыночных, например, 15%, в то время как у других 17-18%, пояснил эксперт.

"Один раз в месяц у вас накопления должны увеличиться, если вы не снимаете вклад. Во-первых, нужно обратить внимание на проценты, как они начисляются. Есть простые проценты, а есть сложные (вклады с капитализацией — прим. ред.). Сложные имеют период: месяц, квартал или год. Нужно смотреть, чтобы был месяц", — посоветовал профессор.

Также важно, разводит ли банк счета процентов и самого вклада, отметил Юденков.

"Допустим, вы хотите снимать проценты, а вклад при этом остается. Проценты
тогда не накапливаются, то есть не приходят проценты на проценты, но, по крайней мере, вы имеете какой-то ежемесячный доход. Это второе", — пояснил он.

Наконец, перед открытием вклада следует узнать, входит ли банк в систему страхования вкладов. Это защитит вас от потери денег в случае проблем у банка. Если банк не входит в эту систему, в случае его банкротства вкладчику вернут максимум 1,4 млн рублей, даже если сумма вклада была больше, предупредил Юденков.

Взятие кредитов сейчас невыгодно из-за высоких ставок, которые превышают 21%, добавил эксперт. В настоящее время лучше вкладывать деньги в депозиты, отметил он.

По словам Юденкова, на сегодняшний день вклады остаются самым выгодным способом вложения денег. В качестве альтернативы он предложил вложиться в государственные облигации федерального займа (ОФЗ) или ценные бумаги надёжных компаний.

"В принципе, люди зарабатывают на ценных бумагах 20-25% годовых. Если очень хочется вложиться, то еще можно покупать золотые монеты в Сбербанке. Но это уже для внуков", — резюмировал собеседник NewsInfo.Ru.

Ранее эксперты рассказали, как взять ипотеку без первоначального взноса.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Завязей на томатах не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

 С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Актёр Станислав Садальский показал актрису Александру Захарову
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Муравьи гибнут моментально: заливаю этот раствор в муравейник — и вредителя нет, и плодородность земли растёт
Какими удобрениями подкормить томаты во время цветения: не все дачники знают
Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну Дмитрий Плотников Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Колорадского жука побеждаю эффективно: опрыскиваю кусты этим продуктом из кухни — вредитель камнем падает вниз
Колорадского жука побеждаю эффективно: опрыскиваю кусты этим продуктом из кухни — вредитель камнем падает вниз
Последние материалы
Водителям назвали причины боли в спине, способы профилактики и лечения
Врач Киселёва рассказала, какие продукты могут спровоцировать онкологию
Стало известно, почему диабетики обязаны завести собаку
Чем важно подкормить свёклу?
Названа главная опасность, с которой столкнутся колонизаторы Марса
Мбаппе вернулся к команде
Певец Шаман перед исполнением песни помыл полы на сцене
Путин: коррекция налоговой системы будет утверждена в августе
Эндокринолог Павлова: проще всего заразиться ботулизмом через консервы
Российский фильм "Обгоняя ветер" покажут в Италии и Словении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников