Не только процентная ставка: как выбрать самый выгодный вклад в банке и не потерять свои деньги

Эксперт Юденков: банковский вклад — лучший способ вложить деньги

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

При выборе накопительного вклада в банке важно обращать внимание на процентную ставку и частоту начисления процентов, рассказал NewsInfo.Ru профессор факультета "Финансовое и банковское дело" РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

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Перед тем как выбрать вклад, следует сравнить ставки разных банков: невыгодны те, что ниже рыночных, например, 15%, в то время как у других 17-18%, пояснил эксперт.

"Один раз в месяц у вас накопления должны увеличиться, если вы не снимаете вклад. Во-первых, нужно обратить внимание на проценты, как они начисляются. Есть простые проценты, а есть сложные (вклады с капитализацией — прим. ред.). Сложные имеют период: месяц, квартал или год. Нужно смотреть, чтобы был месяц", — посоветовал профессор.

Также важно, разводит ли банк счета процентов и самого вклада, отметил Юденков.

"Допустим, вы хотите снимать проценты, а вклад при этом остается. Проценты

тогда не накапливаются, то есть не приходят проценты на проценты, но, по крайней мере, вы имеете какой-то ежемесячный доход. Это второе", — пояснил он.

Наконец, перед открытием вклада следует узнать, входит ли банк в систему страхования вкладов. Это защитит вас от потери денег в случае проблем у банка. Если банк не входит в эту систему, в случае его банкротства вкладчику вернут максимум 1,4 млн рублей, даже если сумма вклада была больше, предупредил Юденков.

Взятие кредитов сейчас невыгодно из-за высоких ставок, которые превышают 21%, добавил эксперт. В настоящее время лучше вкладывать деньги в депозиты, отметил он.

По словам Юденкова, на сегодняшний день вклады остаются самым выгодным способом вложения денег. В качестве альтернативы он предложил вложиться в государственные облигации федерального займа (ОФЗ) или ценные бумаги надёжных компаний.

"В принципе, люди зарабатывают на ценных бумагах 20-25% годовых. Если очень хочется вложиться, то еще можно покупать золотые монеты в Сбербанке. Но это уже для внуков", — резюмировал собеседник NewsInfo.Ru.

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