Российские банки выигрывают от прекращения торговли долларами и евро на Московской бирже

Главными бенефициарами отмены торгов долларами на Мосбирже станут российские банки

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основными выгодоприобретателями от прекращения торговли долларами и евро на Московской бирже окажутся российские банки, преимущественно мелкие и средние, которые смогут увеличить свои комиссии и доходы за счёт притока новых клиентов.

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Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на мнение экспертов.

Главный экономист инвестиционной компании "Ренессанс капитал" Олег Кузьмин отметил, что для извлечения выгоды банки должны быть свободны от санкций и проводить операции с международными партнерами.

Также, по мнению Александра Исакова из Bloomberg, выиграют и банки-нерезиденты. Среди них могут быть как европейские финансовые учреждения, так и банки из дружественных юрисдикций.

Точно определить, какие из них извлекут выгоду, сложно, так как это зависит от решений третьих стран, где расположены их головные офисы.