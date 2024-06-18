Президент РФ Владимир Путин объявил о сроках коррекции налоговой реформы

Путин: коррекция налоговой системы будет утверждена в августе

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече со специалистами, выбравшими работу на Дальнем Востоке, что точечная коррекция налоговой системы, согласно предварительным данным, должна быть утверждена в августе.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что изменения в налоговой системе должны быть окончательно проработаны правительством и Государственной думой, и их окончательное принятие планируется на август.

Ранее стало известно, что российские банки в июне снова повысили процентные ставки по вкладам, несмотря на сохранение ключевой ставки Центробанка.

В начале месяца свыше десяти крупных российских банков увеличили ставки на 1-2,5%.