Президент РФ Владимир Путин объявил о сроках коррекции налоговой реформы

Президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече со специалистами, выбравшими работу на Дальнем Востоке, что точечная коррекция налоговой системы, согласно предварительным данным, должна быть утверждена в августе.
Он отметил, что изменения в налоговой системе должны быть окончательно проработаны правительством и Государственной думой, и их окончательное принятие планируется на август.
Ранее стало известно, что российские банки в июне снова повысили процентные ставки по вкладам, несмотря на сохранение ключевой ставки Центробанка.
В начале месяца свыше десяти крупных российских банков увеличили ставки на 1-2,5%.
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