Стало известно, сколько лет россиянам нужно копить на квартиру

Пятнадцать лет и четыре месяца — именно столько времени потребуется, чтобы накопить на покупку квартиры в Праге, откладывая всю зарплату.
Эта информация была недавно опубликована в одном из чешских Telegram-каналов. Согласно анализу, стоимость жилья в Чехии уже длительное время растет быстрее, чем зарплаты.
А сколько нужно времени, чтобы накопить на жилье в Москве?
По расчетам "Метриум", в 2023 году среднестатистической семье потребуется семь лет и два месяца, чтобы накопить на жильё в новостройке.
По данным федерального портала "Мир квартир", для покупки жилья в Москве без использования ипотеки и продажи других активов потребуется более 10 лет накоплений.
В Санкт-Петербурге на квартиру стоимостью около 10,5 млн рублей при средней зарплате 104 870 рублей придется копить 8,5 лет.
В Московской области, с учетом средней зарплаты 87 368 рублей, потребуется более семи лет, чтобы накопить на квартиру стоимостью 8 млн рублей.
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