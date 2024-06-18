Стало известно, сколько лет россиянам нужно копить на квартиру

Сколько лет нужно, чтобы накопить на жильё?

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пятнадцать лет и четыре месяца — именно столько времени потребуется, чтобы накопить на покупку квартиры в Праге, откладывая всю зарплату.

Фото: flickr.com by Брусника is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Эта информация была недавно опубликована в одном из чешских Telegram-каналов. Согласно анализу, стоимость жилья в Чехии уже длительное время растет быстрее, чем зарплаты.

А сколько нужно времени, чтобы накопить на жилье в Москве?

По расчетам "Метриум", в 2023 году среднестатистической семье потребуется семь лет и два месяца, чтобы накопить на жильё в новостройке.

По данным федерального портала "Мир квартир", для покупки жилья в Москве без использования ипотеки и продажи других активов потребуется более 10 лет накоплений.

В Санкт-Петербурге на квартиру стоимостью около 10,5 млн рублей при средней зарплате 104 870 рублей придется копить 8,5 лет.

В Московской области, с учетом средней зарплаты 87 368 рублей, потребуется более семи лет, чтобы накопить на квартиру стоимостью 8 млн рублей.