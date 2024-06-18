Западные компании саботируют санкции и продолжают работу в России

Bloomberg: Западные компании не желают уходить с российского рынка

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на публичные заявления о прекращении деятельности в России, многие крупные западные компании продолжают работать в стране.

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Например, Coca-Cola Co., PepsiCo Inc., Danone, Carlsberg S.A., Benetton Group и Auchan — эти и другие корпорации не спешат уходить с российского рынка. Вместо этого они проводят ребрендинг.

Агентство Bloomberg утверждает, что некоторые компании решили остаться в России из-за изменений в российском законодательстве, вызванных экономическими санкциями недружественных стран. Другие компании не захотели продавать свои производства с большой скидкой и столкнулись с трудностями при выводе денег из страны.

Однако, по словам агентства, продолжение работы в России может принести значительные выгоды.