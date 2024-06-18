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Западные компании саботируют санкции и продолжают работу в России

Bloomberg: Западные компании не желают уходить с российского рынка

0:52
Экономика

Несмотря на публичные заявления о прекращении деятельности в России, многие крупные западные компании продолжают работать в стране. 

Bloomberg: Западные компании не желают уходить с российского рынка
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0 Всеобщему общественному достоянию

Например, Coca-Cola Co., PepsiCo Inc., Danone, Carlsberg S.A., Benetton Group и Auchan — эти и другие корпорации не спешат уходить с российского рынка. Вместо этого они проводят ребрендинг. 

Агентство Bloomberg утверждает, что некоторые компании решили остаться в России из-за изменений в российском законодательстве, вызванных экономическими санкциями недружественных стран. Другие компании не захотели продавать свои производства с большой скидкой и столкнулись с трудностями при выводе денег из страны. 

Однако, по словам агентства, продолжение работы в России может принести значительные выгоды.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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