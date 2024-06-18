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Украина стала крупнейшим поставщиком пищевых отходов в Евросоюз

Украина вместо "житницы" Евросоюза стала его "выгребной ямой"

0:46
Экономика

NewsInfo. ru сообщает, что Евросоюз установил новый рекорд по закупкам пищевых отходов на территории Украины. В апреле расходы составили 86 миллионов евро, что на 27% больше, чем в марте.

Украина вместо "житницы" Евросоюза стала его "выгребной ямой"
Фото: Росприроднадзор is licensed under public domain

В основном закупались жмыхи и другие твёрдые отходы, которые остаются после извлечения растительных масел из сырья. Их доля составила 71% от общего объёма закупок.

На втором и третьем местах оказались аналогичные продукты, оставшиеся после извлечения соевого масла (23%) и крахмала, а также других продуктов для производства кормов для животных. Их доля составила три процента от общих поставок.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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