Путин: Дальний Восток опережает другие регионы России по развитию

Развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время официального визита в Якутию, сообщает "Известия".
Президент подчеркнул важность развития инфраструктуры в регионе. Он также отметил, что проект строительства моста на Сахалин остаётся актуальным.
В Якутии, по словам Путина, необходимо усиливать энергетический потенциал и развивать систему образования для подготовки нужных специалистов.
Путин отметил высокие темпы роста в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО), который опережает другие регионы по развитию.
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