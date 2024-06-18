Путин: Дальний Восток опережает другие регионы России по развитию

Путин: развитие Дальнего Востока является приоритетным

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время официального визита в Якутию, сообщает "Известия".

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Президент подчеркнул важность развития инфраструктуры в регионе. Он также отметил, что проект строительства моста на Сахалин остаётся актуальным.

В Якутии, по словам Путина, необходимо усиливать энергетический потенциал и развивать систему образования для подготовки нужных специалистов.

Путин отметил высокие темпы роста в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО), который опережает другие регионы по развитию.