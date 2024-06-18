Эксперт раскрыла, что для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч

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Пенсия в 2024: средняя зарплата и требуемый стаж

0:57
Экономика

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости раскрыла россиянам размер пенсии в 2024 году при средней зарплате в 75 тысяч рублей.

Пенсия в 2024: средняя зарплата и требуемый стаж
Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Депутат обратилась к положениям конвенции Международной организации труда №102, которую Россия частично ратифицировала. Этот документ устанавливает, что пенсия должна составлять 40 процентов от утраченного заработка.

По словам Бессараб, для получения пенсии в размере 30 тысяч рублей, необходимо иметь зарплату около 75 тысяч рублей, что соответствует сегодняшней средней заработной плате в России.

Она также отметила, что в 2024 году для выхода на пенсию потребуется заработать не менее 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента и иметь стаж не менее 15 лет.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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