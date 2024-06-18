Coca-Cola продолжает получать прибыль в России несмотря на уход

Bloomberg: Coca-Cola продолжает получать прибыль в России

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Coca-Cola продолжает получать прибыль в России, несмотря на заявления об уходе из страны, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В 2024 году характерный красный логотип Coke по-прежнему можно увидеть в супермаркетах и ресторанах по всей России.

Более того, новинка под названием Добрый Cola, продающаяся в банках с удивительно знакомым красным цветом и вкусом, помогает компании оставаться одним из ведущих производителей газированных напитков в России, как отмечает издание.

До 2022 года производством Coca-Cola в России занималась Multon Partners, дочерняя компания Coca-Cola HBC. Два года назад они прекратили выпуск этого напитка и запустили новый продукт — Добрый Cola, который в 2023 году стал самой популярной газировкой в стране.