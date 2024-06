Объём запасов яиц в России сократился до 335,2 миллиона штук к концу мая 2024 года

