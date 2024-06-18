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Объём запасов яиц в России сократился до 335,2 миллиона штук к концу мая 2024 года

Российские запасы яиц уменьшились до 335,2 миллиона штук

Экономика

По состоянию на конец мая 2024 года российские сельскохозяйственные организации имели в запасе 335,2 миллиона яиц.

Российские запасы яиц уменьшились до 335,2 миллиона штук
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на данные аналитиков Росстата (Федеральной службы государственной статистики).

Сообщается, что этот показатель к концу весны уменьшился на 1,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда запасы яиц составляли 341,9 миллиона штук. Следовательно, за год объём запасов яиц в России сократился на 6,7 миллиона единиц.

Кроме того, объём реализации яиц по итогам мая упал на 4,7 процента, составив 2,77 миллиарда штук по сравнению с 2,91 миллиарда штук годом ранее. В течение первых пяти месяцев 2024 года продажи яиц в стране уменьшились на 3,7 процента, с 14,4 до 13,8 миллиарда единиц.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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