Депутат Госдумы рассказала о соотношении зарплат и пенсий

Как сообщила РИА Новости Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, пенсия работника с зарплатой 75 тысяч рублей в 2024 году может составить около 30 тысяч рублей.
"Исходя из положений Конвенции МОТ №102, частично ратифицированной Россией, пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка".
Депутат пояснила, что для выхода на пенсию в 2024 году необходимо накопить не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) и иметь стаж работы продолжительностью 15 лет.
В то же время по закону пенсия не должна быть ниже прожиточного минимума.
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