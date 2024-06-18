Депутат Госдумы рассказала о соотношении зарплат и пенсий

Получать пенсию в 30000 рублей смогут те, у кого зарплата была 75000 рублей

Как сообщила РИА Новости Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, пенсия работника с зарплатой 75 тысяч рублей в 2024 году может составить около 30 тысяч рублей.

"Исходя из положений Конвенции МОТ №102, частично ратифицированной Россией, пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка".

Депутат пояснила, что для выхода на пенсию в 2024 году необходимо накопить не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) и иметь стаж работы продолжительностью 15 лет.

В то же время по закону пенсия не должна быть ниже прожиточного минимума.