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Ипотека без первоначального взноса: возможно ли это?

Как взять ипотеку без первоначального взноса?

1:21
Экономика

Программа льготной ипотеки перестанет действовать уже с 1 июля, а кредитные организации уже прибегают к ужесточению условий по кредитам. Вместе с тем, пока есть программы, позволяющие взять ипотеку без первоначального взноса, сообщает Life.

Как взять ипотеку без первоначального взноса?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин отметил, что хотя взять ипотеку без первоначального взноса проблематично, это всё же возможно. Он подчеркнул, что при выдаче таких кредитов банки подвергаются определенному риску.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Пётр Гусятников указал, что заёмщики могут повысить свои шансы на одобрение ипотечного кредита без первого взноса. Однако для этого у заёмщика должна быть хорошая кредитная история, стабильное и постоянное место работы, при котором выплата по кредиту не превышает 50% от дохода. 

Гусятников пояснил, что вопрос будет решаться индивидуально в каждом случае. Он также отметил, что в качестве первого взноса можно использовать материнский капитал, что для многих семей может быть решением проблемы. Кроме того, чтобы взять ипотеку без первого взноса, можно предложить банку в залог другое имущество.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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