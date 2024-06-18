Банк ВТБ расширяет сеть: новое отделение в Симферополе

Банк ВТБ планирует открыть новое отделение в Симферополе, как сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
Наблюдательный совет банка недавно обсудил вопрос о создании нового филиала ВТБ, согласно информации от кредитной организации. Однако точное местоположение будущего отделения пока не разглашается.
В пресс-службе банка отметили, что открытие филиала ВТБ в Симферополе связано с началом процесса интеграции РНКБ в ВТБ.
В начале июня стало известно, что сеть офисов крымского банка РНКБ будет работать под брендом ВТБ с 2025 года.
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