Банк ВТБ расширяет сеть: новое отделение в Симферополе

Банк ВТБ откроет филиал в Симферополе

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк ВТБ планирует открыть новое отделение в Симферополе, как сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Фото: web.archive.org by Дмитрий Скляренко is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Наблюдательный совет банка недавно обсудил вопрос о создании нового филиала ВТБ, согласно информации от кредитной организации. Однако точное местоположение будущего отделения пока не разглашается.

В пресс-службе банка отметили, что открытие филиала ВТБ в Симферополе связано с началом процесса интеграции РНКБ в ВТБ.

В начале июня стало известно, что сеть офисов крымского банка РНКБ будет работать под брендом ВТБ с 2025 года.