Реальный курс рубля укрепился на 2,3% за первые пять месяцев 2024 года

Реальный эффективный курс рубля вырос на 2,3%

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Реальный эффективный курс рубля в период с января по май увеличился на 2,3%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка России.

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В опубликованных материалах говорится, что в мае реальный курс рубля к доллару поднялся на 2,8% по сравнению с апрелем, к евро — на 1,8%, а к юаню — на 3%.

Номинальный рост рубля за этот же месяц составил 2,2% к доллару, 1,5% к евро и 2,1% — к юаню.

Таким образом, за первые пять месяцев 2024 года реальный эффективный курс рубля продемонстрировал рост на 2,3%.

Стоит отметить, что укрепление курса рубля связано с рядом факторов, включая ответные действия со стороны России на западные санкции.