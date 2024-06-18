Россия планирует ограничить импорт цветов из "недружественных стран"

В России хотят ограничить импорт цветов

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России рассматривают возможность ограничения импорта цветов из "недружественных" стран. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил об этом в интервью c "РГ".

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По словам представителя ведомства, существуют претензии к безопасности продукции, поступающей в Россию из ряда стран, таких как Нидерланды, Латвия и Литва. Он отметил, что эти европейские государства не только поставляют некачественные товары, но и избегают диалога.

Данкверт подчеркнул, что ограничения будут вводиться в зависимости от степени угрозы.

Министерство сельского хозяйства и Минэкономразвития также обсуждают возможность введения ограничений на ввоз цветов из недружественных стран.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут пояснила, что рассматриваются возможные меры таможенного-тарифного регулирования, которые не должны повлиять на обеспеченность внутреннего рынка цветами.