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Россия планирует ограничить импорт цветов из "недружественных стран"

В России хотят ограничить импорт цветов

0:58
Экономика

В России рассматривают возможность ограничения импорта цветов из "недружественных" стран. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил об этом в интервью c "РГ".

В России хотят ограничить импорт цветов
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам представителя ведомства, существуют претензии к безопасности продукции, поступающей в Россию из ряда стран, таких как Нидерланды, Латвия и Литва. Он отметил, что эти европейские государства не только поставляют некачественные товары, но и избегают диалога.

Данкверт подчеркнул, что ограничения будут вводиться в зависимости от степени угрозы.

Министерство сельского хозяйства и Минэкономразвития также обсуждают возможность введения ограничений на ввоз цветов из недружественных стран.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут пояснила, что рассматриваются возможные меры таможенного-тарифного регулирования, которые не должны повлиять на обеспеченность внутреннего рынка цветами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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