Россия планирует ограничить импорт цветов из "недружественных стран"

В России рассматривают возможность ограничения импорта цветов из "недружественных" стран. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил об этом в интервью c "РГ".
По словам представителя ведомства, существуют претензии к безопасности продукции, поступающей в Россию из ряда стран, таких как Нидерланды, Латвия и Литва. Он отметил, что эти европейские государства не только поставляют некачественные товары, но и избегают диалога.
Данкверт подчеркнул, что ограничения будут вводиться в зависимости от степени угрозы.
Министерство сельского хозяйства и Минэкономразвития также обсуждают возможность введения ограничений на ввоз цветов из недружественных стран.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут пояснила, что рассматриваются возможные меры таможенного-тарифного регулирования, которые не должны повлиять на обеспеченность внутреннего рынка цветами.
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