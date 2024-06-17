Вашингтон приостановил часть соглашения с Москвой о двойном налогообложении

Белый дом уведомил РФ о приостановке соглашения о двойном налогообложении

Белый дом сообщил России о временной приостановке действия ряда положений соглашения, направленного на предотвращение двойного налогообложения и уклонения от налогов в отношении доходов и капитала.

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Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление Министерства финансов США.

Согласно данным агентства, официальное уведомление о приостановке действия некоторых положений соглашения по налогообложению доходов и капитала было направлено Вашингтоном в Москву 17 июня.

В уведомлении упоминаются пункты 4 статьи 1, а также статьи 5-21 и 23 соглашения и протокола, заключённого по взаимному согласию.

Отметим, что это соглашение между Россией и США было подписано в Вашингтоне 17 июня 1992 года.