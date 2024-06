Вашингтон приостановил часть соглашения с Москвой о двойном налогообложении

Белый дом сообщил России о временной приостановке действия ряда положений соглашения, направленного на предотвращение двойного налогообложения и уклонения от налогов в отношении доходов и капитала.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain