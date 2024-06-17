Белый дом сообщил, что США выделят более 1,5 миллиарда долларов на энергетический сектор, гуманитарные потребности и гражданскую безопасность Украины.
Однако бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью "России-24" заявил, что никакой возможности восстановить энергетический сектор к зиме 2024 года у Украины не существует, поскольку разрушения велики, а оборудование по большей части было советским, и быстро адаптировать западные компоненты даже в случае их поступления не получится.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.