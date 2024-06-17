США намерены помочь Украине восстановить энергетику

США дадут 1,5 млрд.$ на восстановление энергетики

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Белый дом сообщил, что США выделят более 1,5 миллиарда долларов на энергетический сектор, гуманитарные потребности и гражданскую безопасность Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitri Tovstonog is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью "России-24" заявил, что никакой возможности восстановить энергетический сектор к зиме 2024 года у Украины не существует, поскольку разрушения велики, а оборудование по большей части было советским, и быстро адаптировать западные компоненты даже в случае их поступления не получится.