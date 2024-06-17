Стало известно, какие социальные изменения ждут россиян в июле

Эксперт: с 1 июля ряд пенсионеров получат доплаты

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кого в июле ждёт повышение выплат и какие изменения в социальной сфере ожидают жителей России, объяснил в интервью "РГ" член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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По словам Чаплина, пенсионерам, достигшим 80 лет, будет увеличена фиксированная выплата на 100 процентов, что составит более 8 тысяч рублей.

Кроме того, лица, получившие первую группу инвалидности в июне, также будут получать доплату в размере 8134,88 рублей.

Изменения затронут и тех, кто уволился в июне: им пересчитают пенсию как неработающим, добавил Чаплин.