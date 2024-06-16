Мошенники начали использовать цифровой рубль в своих схемах: эксперты раскрыли обман

В России была обнаружена новая схема мошенничества, связанная с цифровым рублем.
Суть мошенничества заключается в том, что злоумышленники рассылают сообщения от имени Банка России. В этих сообщениях говорится, что наличные и безналичные рубли якобы являются "устаревшим форматом" и их необходимо обменять на цифровую валюту. Мошенники настоятельно рекомендуют гражданам срочно перевести свои "устаревшие" деньги на специальный счет, обещая таким образом сохранить их средства, сообщает Telegram-канал "Вестник Киберполиции РФ".
Специалисты подчеркивают, что это всего лишь попытка мошенничества. Они уверяют, что наличные деньги и банковские счета россиян не обесценятся после введения цифровой валюты. Введение цифрового рубля не приведет к утрате стоимости наличных и безналичных денег, и нет необходимости срочно переводить средства на какие-либо специальные счета.
Эксперты призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные уловки, а также сообщать о таких случаях в правоохранительные органы.
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