За последний год цены на какао выросли более чем втрое. Для производителей конфет и других пищевых компаний, использующих этот ингредиент для производства шоколада, проблем стало еще больше. Об этом передает CNBC.
В последние годы цена на какао колебалась на уровне около 2500 долларов за тонну. Но сообщения о более слабом, чем ожидалось, урожае вызвали опасения по поводу предложения, что вызвало рост цен на этот товар в последние месяцы. В апреле цена на какао достигло рекордно высокого уровня — более 11 000 долларов за тонну.
“Это абсолютно негативно сказывается на способах управления бизнесом этих компаний, просто потому, что влияние на затраты невероятно велико”, - сказал Стив Розенсток, руководитель отдела потребительских товаров Clarkston Consulting, консультирующий клиентов по таким проблемам.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.