Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как подготовиться к отпуску с питомцем
Учёные рассказали, как у людей формируются предпочтения
Президент АвтоВАЗа: цены на автомобили LADA контролируются
Как приготовить мороженое с чёрным перцем
Как уменьшить стоимость страховки: советы и лайфхаки
Николай Басков пошутил о смелом наряде Лолиты на Премии Муз-ТВ 2024
Как дачники применяют полынь и ромашку
Эксперты ответили, почему нельзя кормить бродячих собак
Протеиновый порошок нельзя принимать при дисбактериозе
Производителям сладостей придется проявлять творческий подход из-за повышения цен какао

Цены на какао вызывают головную боль у производителей конфет

0:59
Экономика

За последний год цены на какао выросли более чем втрое. Для производителей конфет и других пищевых компаний, использующих этот ингредиент для производства шоколада, проблем стало еще больше. Об этом передает CNBC.

Цены на какао вызывают головную боль у производителей конфет
Фото: flickr.com by Stu Spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В последние годы цена на какао колебалась на уровне около 2500 долларов за тонну. Но сообщения о более слабом, чем ожидалось, урожае вызвали опасения по поводу предложения, что вызвало рост цен на этот товар в последние месяцы. В апреле цена на какао достигло рекордно высокого уровня — более 11 000 долларов за тонну.

“Это абсолютно негативно сказывается на способах управления бизнесом этих компаний, просто потому, что влияние на затраты невероятно велико”, - сказал Стив Розенсток, руководитель отдела потребительских товаров Clarkston Consulting, консультирующий клиентов по таким проблемам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить цветы в июне?
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о непростом периоде после родов
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Последние материалы
Президент АвтоВАЗа: цены на автомобили LADA контролируются
Как приготовить мороженое с чёрным перцем
Как уменьшить стоимость страховки: советы и лайфхаки
Николай Басков пошутил о смелом наряде Лолиты на Премии Муз-ТВ 2024
Как дачники применяют полынь и ромашку
Эксперты ответили, почему нельзя кормить бродячих собак
Протеиновый порошок нельзя принимать при дисбактериозе
Как приготовить шампиньоны на гриле
В фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" нашли киноляп
Эффективное упражнение для тонуса и рельефа бёдер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников