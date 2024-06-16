Производителям сладостей придется проявлять творческий подход из-за повышения цен какао

Цены на какао вызывают головную боль у производителей конфет

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последний год цены на какао выросли более чем втрое. Для производителей конфет и других пищевых компаний, использующих этот ингредиент для производства шоколада, проблем стало еще больше. Об этом передает CNBC.

Фото: flickr.com by Stu Spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В последние годы цена на какао колебалась на уровне около 2500 долларов за тонну. Но сообщения о более слабом, чем ожидалось, урожае вызвали опасения по поводу предложения, что вызвало рост цен на этот товар в последние месяцы. В апреле цена на какао достигло рекордно высокого уровня — более 11 000 долларов за тонну.

“Это абсолютно негативно сказывается на способах управления бизнесом этих компаний, просто потому, что влияние на затраты невероятно велико”, - сказал Стив Розенсток, руководитель отдела потребительских товаров Clarkston Consulting, консультирующий клиентов по таким проблемам.