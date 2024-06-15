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В Италии заговорили о разморозке активов России

Замороженные активы России намерены использовать в качестве "морковки"

Экономика » Финансы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что разморозка активов России возможна после начала мирных переговоров с Украиной и после решения вопроса об оплате её восстановления.

Замороженные активы России намерены использовать в качестве "морковки"
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Понятно, что поскольку активы были заморожены из-за санкций и поскольку санкции фактически связаны с агрессией в отношении Украины, то возможность разморозки будет только в случае мирного процесса. Но я предполагаю, что в этом мирном процессе также будет обсуждаться вопрос о том, кто должен платить за восстановление Украины", - заявила она на пресс-конференции по завершении встречи "Большой семерки" в области Апулия.

Разумеется, желание Запада возложить бремя восстановления Украины на Россию вполне логично, но как и после II Мировой войны территорию будет восстанавливать тот, кто её будет реально контролировать, а восстановление в форме репараций для России неприемлемо, ибо репарации полагается платить проигравшей стороне, коей Россия не является. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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