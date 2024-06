В Италии заговорили о разморозке активов России

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что разморозка активов России возможна после начала мирных переговоров с Украиной и после решения вопроса об оплате её восстановления.

