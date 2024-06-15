Соперничество Индии с Китаем усиливается

Индия вступила в гонку за экономическое лидерство

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вступил в должность на исторический третий срок — и это лишь усилит экономическое соперничество Индии с Китаем. Об этом пишет Business Insider.

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По мнению Дэвида Любина, старшего научного сотрудника лондонского аналитического центра Chatham House, соперничество, вероятно, усилится, потому что Моди и китайский лидер Си Цзиньпин одинаково одержимы своей страной.

ВВП Индии в 3,9 триллиона долларов намного отстает от ВВП Китая в 18,5 триллиона долларов. А Китай в последние четыре десятилетия служил мировым заводом. Однако тенденции меняются.

Компании диверсифицируют свою деятельность за пределами Китая, чтобы избежать чрезмерной зависимости от одной страны. Индия стремится стать новым Китаем.

Учитывая, что Индия в настоящее время является самой густонаселенной страной в мире — с 65% ее населения моложе 35 лет — перед южноазиатской нацией открываются огромные возможности.