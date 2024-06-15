Королевский доллар может остаться без трона

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Россия работает с группой стран над созданием платформы, которой не нужен доллар

0:53
Экономика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС разрабатывают платежную платформу, которая позволит им забыть про американский доллар. Об этом передает Business Insider.

Россия работает с группой стран над созданием платформы, которой не нужен доллар
Фото: Audiovisual Service by European Commission is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Новая платежная система БРИКС может быть представлена в виде системы цифровых валют, которая позволит центральным банкам напрямую проводить операции в местной валюте.

"Для доллара существуют "реальные геоэкономические препятствия", — написал Джаред Коэн, президент Goldman Sachs по глобальным вопросам в Foreign Policy.

Между тем страны по всему миру работают над диверсификацией своих активов и сокращением доминирования доллара США из-за опасений, что, подобно России, они могут быть исключены из мировой финансовой системы, основанной на долларах, в случае введения санкций

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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