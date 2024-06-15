Королевский доллар может остаться без трона

Россия работает с группой стран над созданием платформы, которой не нужен доллар

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС разрабатывают платежную платформу, которая позволит им забыть про американский доллар. Об этом передает Business Insider.

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Новая платежная система БРИКС может быть представлена в виде системы цифровых валют, которая позволит центральным банкам напрямую проводить операции в местной валюте.

"Для доллара существуют "реальные геоэкономические препятствия", — написал Джаред Коэн, президент Goldman Sachs по глобальным вопросам в Foreign Policy.

Между тем страны по всему миру работают над диверсификацией своих активов и сокращением доминирования доллара США из-за опасений, что, подобно России, они могут быть исключены из мировой финансовой системы, основанной на долларах, в случае введения санкций